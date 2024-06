Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Schorndorf-Miedelsbach: Zwei Personen tot in Keller aufgefunden

Aalen (ots)

Am Montagmittag entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Abpumparbeiten eines durch Hochwasser vollgelaufenen Kellers in der Mühlstraße in Schorndorf-Miedelsbach zunächst eine, später eine zweite tote Person. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Die Identität der beiden ist noch nicht gesichert geklärt. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell