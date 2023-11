POL-PDNR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 13.11.2023 meldete gegen 23:15 Uhr ein Zeuge der PI Neuwied, dass er hinter einem PKW in Rheinbrohl herfahre, der die Geschwindigkeit stark überschreitet. Derzeit fahre er mit etwa 110 km/h durch die Ortschaft durch. In der Folge blieb der Zeuge hinter dem PKW und gab telefonisch das Fahrverhalten an die Beamten weiter. So wurden ...

mehr