Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führerschein nach gefährlichem Fahrverhalten eingezogen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 13.11.2023 meldete gegen 23:15 Uhr ein Zeuge der PI Neuwied, dass er hinter einem PKW in Rheinbrohl herfahre, der die Geschwindigkeit stark überschreitet. Derzeit fahre er mit etwa 110 km/h durch die Ortschaft durch. In der Folge blieb der Zeuge hinter dem PKW und gab telefonisch das Fahrverhalten an die Beamten weiter. So wurden durchgehend innerhalb der Ortschaften die Geschwindigkeit um das doppelte überschritten und das Fahrzeug immer von links nach rechts bewegt, als wenn die Reifen aufgewärmt würden. Zur konkreten Gefährdung von Personen kam es während der Fahrt glücklicherweise nicht. Der 24jährige Fahrzeugführer konnte kontrolliert werden. Er händigte eine schweizer Fahrerlaubnis aus. Diese wurde zum Zweck der Einziehung sichergestellt.

