Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Niederbreitbach (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 257 zwischen Kurtscheid und Niederbreitbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 16 - jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades und einem LKW - Fahrer. Der Fahrer des Leichtkraftrades befuhr die abschüssige Landesstraße in Richtung Niederbreitbach. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße. Er rutschte über die Fahrbahn und geriet mit seinen Beinen unter die Hinterachse eines entgegenkommenden LKW. Der schwerverletzte (nicht lebensbedrohlich) Fahrer wurde notärztlich an der Unfallstelle versorgt und ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

