Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsbehinderungen aufgrund mobilen Versammlung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag den 25.11.22 fand im Zeitraum von 17:00 - 18:45 Uhr eine Versammlung mit Aufzug statt. Hintergrund war eine Körperverletzung gegen eine queere Person am 13.11.22 in Neustadt. Aufgrund der Versammlung kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. Ca. 50 Personen nahmen an der friedlichen Versammlung teil.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell