Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchtes Tötungsdelikt - Versuchter schwerer Raub - Unfälle - Unfallflucht - Gartenhaus aufgebrochen

Aalen (ots)

Backnang - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Vorführung nach versuchtem Tötungsdelikt:

Am Sonntagmittag (02.06.2024) soll es in der Kitzbüheler Straße in Backnang-Maubach zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Eine 51-jährige Frau steht im Verdacht, gegen 12:40 Uhr mit einem Messer ihren 56-jährigen Ehemann attackiert zu haben. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ehefrau wurde am Montagnachmittag (03.06.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb die Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Kernen: Versuchter schwerer Raub

Am Samstagabend (01.06.2024), gegen 22:53 Uhr soll es am Bahnhof in Kernen-Rommelshausen in der Waiblinger Straße zu einem versuchten schweren Raub gekommen sein. Zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren sollen einen 23-Jährigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Habseligkeiten genötigt haben. Ohne Beute gingen die beiden Tatverdächtigen flüchtig, konnten jedoch im Zuge der Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs aufgenommen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr stellte ein BMW-Fahrer auf einem Kundenparkplatz eines Gemischtwarenladens in der Fornsbacher Straße fest, dass am Frontbereich seines Fahrzeuges eine Beschädigung vorliegt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

Murrhardt: Vorfahrtsunfall

Am Samstagabend um 18:45 Uhr befuhr eine 66-jährige VW-Fahrerin die Berliner Straße in Fahrtrichtung Bahnhof und hielt auf Höhe der Einmündung zur Sudetenstraße an. Hier wollte sie nach links abbiegen. Auf der Sudetenstraße in Richtung Hörschbachstraße fuhr ein Dacia-Fahrer im Altern von 77 Jahren und wollte an der Einmündung ebenfalls links abbiegen, hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte VW-Fahrerin. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Weinstadt-Schnait: Parkenden PKW beschädigt

Ein Mercedes-Benz A200 der zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 8.45 Uhr, in der Lützestraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950 entgegen.

Winnenden: Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Montag, 5:40 Uhr, wurde in ein Gartenhaus in der Silberpappelstraße eingebrochen. Anschließend wurde aus dem Gartenhaus ein Fahrrad im Wert von etwa 1700 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

