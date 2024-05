POL-RZ: Pkw fährt auf Absicherungsanhänger auf

Ratzeburg (ots) - 31. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 30.05.2024 - Großhansdorf Am Donnerstag (30.05.2024) kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Großhansdorf. In der Zeit zwischen etwa 07.00 Uhr und 14.45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Brink" ein. Es wurde das Haus durchwühlt, anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Wert des Stehlgutes ...

mehr