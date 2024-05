Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

31. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 30.05.2024 - Großhansdorf

Am Donnerstag (30.05.2024) kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Großhansdorf.

In der Zeit zwischen etwa 07.00 Uhr und 14.45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Brink" ein. Es wurde das Haus durchwühlt, anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Wert des Stehlgutes liegt im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur besagten Zeit etwas Auffälliges in der Straße "Am Brink" oder in den angrenzenden Straßen festgestellt, sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell