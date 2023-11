Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: PKW-Dieb durch Zivilstreife gestellt

Harrislee/Flensburg (ots)

"Am Abend des 21.11.23 stellte eine Zivilstreife des 1.PR Flensburg im Stadtgebiet Flensburg einen VW Touran fest. Nach dem Setzen von Haltesignalen versuchte der Pkw zu flüchten und verunfallte kurz danach in der Glücksburger Straße, wo er gegen eine Hauswand/Hauseingang fuhr. Nach kurzer fußläufiger Flucht konnte er dann festgenommen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der polizeilich bislang unbekannte 29-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war zuvor am 18.11.23 bei einem Einbruch aus einer Garage entwendet worden. Der Täter räumte die Taten ein und es stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand."

