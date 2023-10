Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Dollrottfeld (Kreis SL-FL): Pkw prallt in Wohnhaus, Bewohner verletzt

Harrislee (ots)

(do) Am Samstagabend (28.10.23, 22:02 Uhr) prallte in der Ortschaft Dollrottfeld (Krs. SL-FL) ein Pkw Audi A 4 aus bislang ungeklärter Ursache in ein neben der Straße befindliches Wohnhaus. Die betroffenen Hausbewohner wurden durch umherfliegende Trümmerteile leicht verletzt. Das Wohnhaus wurde schwer beschädigt und gilt infolge des Unfalls aktuell als akut einsturzgefährdet.

Nach bisherigen, polizeilichen Ermittlungen geriet der mit drei jungen Männern im Alter zwischen 19 und 20 Jahren besetzte Pkw im Verlaufe der Bundesstraße 201 zunächst von der Fahrbahn und prallte anschließend in einem Kurvenbereich in ein angrenzendes Einfamilienhaus.

Das Auto durchschlug dabei die Hauswand und kam erst im Inneren des betroffenen Wohngebäudes zum Stehen.

Ferner wurden ein in der Nähe befindlicher Verteilerkasten sowie ein angrenzendes Carport beschädigt.

Die Ermittlungen der Polizei Kappeln zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses - ein 85 Jahre alter Mann und eine 83-jährige Frau - wurden zwischenzeitlich aus dem Gebäude evakuiert. Rettungskräfte brachten den 85-Jährigen zur Erstversorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus, die 83-jährige Hausbewohnerin konnte anderweitig untergebracht werden.

Zwecks Absicherung des betroffenen Gebäudes und Bergung des Unfallwagens alarmierte die Kooperative Leitstelle Nord das Technische Hilfswerk (THW), welches noch in der vergangenen Nacht damit begann, das zurzeit akut einsturzgefährdete Haus abzustützen. Mit der Bergung des verunfallten Pkw konnte erst danach begonnen werden.

Sämtliche Bergungsarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die umfrangreichen Hilfsmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten sowie der Polizei dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Die zuständige Straßenmeisterei errichtete an der Unfallstelle im Verlaufe der B 201 eine nächtliche Vollsperrung, die zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden konnte.

Die Fahrzeuginsassen des betroffenen Pkw kamen zur weiteren Abklärung ebenfalls vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Höhe des durch den Unfall entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell