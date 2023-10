Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Aufräumarbeiten nach Sturm dauern weiter an

Ostseeküste (ots)

Nach der schweren Sturmflut an der Ostseeküste dauern die Aufräumarbeiten weiter an. Um diese Arbeiten so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen, wird die Bevölkerung gebeten diese Bereiche nicht ohne zwingenden Grund aufzusuchen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Maasholm und Arnis.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell