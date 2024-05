Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ware entwendet - 32-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme der Bundespolizei

Essen - Duisburg (ots)

Gestern Abend (16. Mai) soll ein Mann in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof Ware gestohlen haben. Hinzugerufene Bundespolizisten nahmen diesen fest, woraufhin er Widerstand leistete.

Gegen 20 Uhr informierte der Ladendetektiv einer Filiale des Hauptbahnhofs Essen die Bundespolizei über ein Diebstahlsdelikt. Der Verdächtige soll den Mitarbeiter anschließend körperlich angegangen sein. In dem Drogeriemarkt hatte der 24-jährige Angestellte den Deutschen bereits am Boden fixiert. Dieser gab an, dass der 32-Jährige Körperpflegeartikel in seine Hose gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert habe, ohne diese zu bezahlen. Als er den Mann festhielt, habe er gewaltsam versucht sich zu entziehen. Dabei soll dieser ihn mehrfach gebissen haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 25,35 Euro. Der mutmaßliche Dieb verhielt sich aggressiv, woraufhin die Uniformierten ihn fesselten. Dagegen wehrte er sich, versuchte sich aus den Griffen zu lösen und verschränkte seine Arme unter seinem Körper.

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte ein Küchenmesser bei dem Duisburger fest, welches sich in seiner Westentasche befand. Die Beamten stellten seine Identität mit Hilfe eines vorläufigen Personalausweises fest. Äußern wollte er sich zu den Tatvorwürfen nicht.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn anschließend in das Gewahrsam der Polizei Essen. Im Laufe des Tages soll der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

