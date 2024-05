Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlägerei am Dortmunder Hbf - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. Mai) soll es zunächst zu einer Rangelei zwischen zwei Männern vor dem Dortmunder Hauptbahnhof gekommen sein. Dabei soll auch eine Glasscherbe zum Einsatz gekommen sein.

Gegen 2:30 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dortmund. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu dem Lebensmittelgeschäft, wo ein 32-Jähriger, zunächst regungslos, am Boden lag. Der Deutsche wies mehrere leichte Schnittverletzungen und Abschürfungen auf. Ein Zeuge (26) teilte den Polizisten mit, dass sich der zweite Kontrahent (32) noch vor Ort befinde. Die Uniformierten befragten den 32-Jährigen zu den Geschehnissen. Dieser gab an, dass der Verdächtige ihn geschlagen und er sich daraufhin gewehrt habe. Dann soll der Dortmunder eine auf dem Boden liegende Glasscherbe aufgehoben und mit dieser in der Hand nach dem Wohnungslosen geschlagen habe. Er sei dadurch nicht verletzt worden und habe sich mit weiteren Schlägen zur Wehr gesetzt. Der 26-Jährige habe die beiden Männer dann voneinander getrennt. Im Anschluss sei der Dortmunder zusammengebrochen.

Die Einsatzkräfte suchten den Mann nach weiteren Stichverletzungen ab. Darauf reagierte der 32-Jährige zunächst nicht. Gegenüber den Beamten äußerte er, dass er von dem Wohnungslosen angegriffen worden sei und sich lediglich verteidigt habe. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 2 Promille alkoholisiert war. Angeforderte Rettungskräfte untersuchten den 32-Jährigen. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Dieser gab an, dass ihm seine Brieftasche inklusive diverser Karten, seinem Personalausweis und Bargeld in Höhe von 350 Euro fehlen würden. Ob er dies verloren habe oder ihm entwendet wurde, konnte der Mann nicht angeben. Zu einem späteren Zeitpunkt suchte einer der Zeugen (39) die Bundespolizeiwache auf und gab die Geldbörse ab. Das Bargeld befand sich jedoch nicht da drin. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen Unbekannt an.

Eine Videoauswertung ergab im Nachgang, dass die Männer zunächst zusammengesessen hatten. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Wohnungslose dem 32-Jährigen in das Gesicht schlug, woraufhin dieser zu Boden ging. Die Begleiter trennten die Männer, jedoch kam es wenig später zu gegenseitigen Schlägen. Dann nahm der Dortmunder einen Gegenstand vom Boden auf und schlug nach seinem Kontrahenten.

Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung bzw. wegen schwerer Körperverletzung gegen die beiden Männer ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell