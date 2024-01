Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Autotür geöffnet

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bonn-Beuel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Beuel wurde am Montagmittag (08.01.2024) eine 70-jährige Fahrerin eines Pedelecs schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 12 Uhr. Die Zweiradfahrerin fuhr auf der Pützchens Chaussee an einem geparkten Pkw vorbei. Dessen 37-jährige Fahrerin öffnete in diesem Moment die Fahrertür und stieß seitlich gegen die vorbeifahrende 70-Jährige. Sie stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Autofahrerin werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Die Beamtinnen und Beamten weisen darauf hin, dass Autofahrende sich vor dem Öffnen der Autotür immer und ohne Ausnahme mit dem Schulterblick davon überzeugen, dass sich kein Radfahrender dem Auto nähert.

Die Polizei appelliert: Schauen Sie vor dem Aussteigen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. Unterstützt wird dies auch durch die Anwendung des "Holländischen Griffs": Dabei wird die Fahrertür stets mit der rechten Hand geöffnet. Dadurch wird der Oberkörper gedreht und der Blick richtet sich automatisch seitlich nach hinten. Auch Beifahrer sollten aufpassen und ihre Tür mit der weiter entfernten Hand, also der linken Hand, öffnen.

In einem Video der Polizei Magdeburg wird diese einfache Vorsichtsmaßnahme anschaulich dargestellt: https://www.youtube.com/watch?v=YHhbao_uHic

Radfahrende sollten zudem einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu parkenden oder haltenden Kraftfahrzeugen einhalten.

