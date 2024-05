Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisierter PKW- Fahrer gestoppt

Ratzeburg (ots)

30. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.05.2024 - Geesthacht

Gestern Abend (29. Mai 2024) konnte nach Zeugenhinweisen in der Straße Rosenblöcken in Geesthacht ein alkoholisierter PKW- Fahrer gestoppt werden.

Gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein vermutlich alkoholisierter Mann mit einem VW T-Cross vom Parkplatz eines Supermarktes in der Hansastraße in Richtung Berliner Straße fuhr. Beamte des Polizeirevieres Geesthacht stellten das Fahrzeug in der Nähe des Meldeortes in Fahrtrichtung Geesthachter Straße fest. In der Straße "Rosenblöcken" konnte der 63- jährige Geesthachter gestoppt und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,18 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der 63- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell