POL-BI: Rücksichtsloses Fahrverhalten mit Fahrerflucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 27.04.2024, stahl ein unbekannter Dieb Bargeld aus einer Wohnung an der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Drögestraße. Zudem entwendete er aus einem Schuppen ein Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 23:00 Uhr am Freitag, 26.04.2024, und 07:00 Uhr am Samstag, 27.04.2024, gelangte ein unbekannter Dieb mit einem Schlüssel in eine Wohnung ...

