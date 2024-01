Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Brüggen auf der Amerner Straße und hielt am dortigen Kreisverkehr zunächst an. Als sie dann in den Kreisverkehr fuhr, kollidierte sie mit einer 58-jährigen Waldnielerin, die auf ihrem Fahrrad im Kreisverkehr unterwegs war. Die 58-Jährige wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (108)

