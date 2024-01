Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kellerbrand - eine Frau verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwochmorgen hat es im Keller eines Hauses an der Grefrather Straße in Süchteln gebrannt. Eine Hausbewohnerin, 60, hatte gegen 8.10 Uhr Rauchgeruch wahrgenommen. Als sie die Kellertür öffnete, schlug ihr dichter Rauch entgegen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, allerdings wurde das Kellergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen. Die 60-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach den ersten Ermittlungen haben in dem Keller Kartons gebrannt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig offen. /hei (106)

