Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr fuhr eine 18-jährige Radfahrerin aus Kempen auf der Berliner Allee in Richtung Straelener Straße. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Wachtendonk, die in gleicher Richtung unterwegs war, bog in das Parkhaus am Krankenhaus ab und missachtete offenbar die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zur Kollision, und die 18-Jährige stürzte. Dabei wurde sie nach derzeitigem Stand leicht verletzt. /wg (105)

