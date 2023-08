Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am vergangenen Freitag, 04.08.2023, gg. 16:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Schlosshofweg in Elzach in Richtung B294. Während ihm ein weiterer Pkw entgegen kam, wichen beide Fahrzeuge nach rechts an den Fahrbahnrand auf den Grünstreifen aus. Ein 18-jährige Fahrzeuglenker kollidiert bei seinem Ausweichmanöver mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baumstumpf.

Dieser wurde dabei auf das Heck des entgegenkommende Fahrzeugs geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

