Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zahlreiche Pkw-Aufbrüche in Kempener Innenstadt

Kempen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu zahlreichen Pkw-Aufbrüchen, überwiegend auf den Straßen Berliner Allee, Franziskaner Straße und Siegfriedstraße. Bisher wurden der Polizei 35 Pkw-Aufbrüche gemeldet. In allen Fällen schlugen die Täter Seitenscheiben der Autos ein und bedienten sich an dem, was in den Autos offen herumlag. Die Kripo Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (107)

