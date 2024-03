FW-M: Fassadenputz stürzt auf Gehweg (Isarvorstadt)

München (ots) - Freitag, 8. März 2024, 21.25 Uhr Zwiedineckstraße Am Freitagabend haben auf einem Schulgelände in Untermenzing zwei Müllcontainer gebrannt. Verletzt wurde niemand. Passanten bemerkten den Flammenschein im Müllhäuschen vor der Schulmensa und riefen die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen standen zwei der acht, 1,1 Kubikmeter fassenden Behälter in Vollbrand. Da sofort zwei C-Rohre zum Einsatz kamen, war ...

