FW-M: Heller Feuerschein (Schwabing)

München (ots)

Sonntag, 10. März 2024, 0.22 Uhr

Heßstraße

In der Nacht auf Sonntag haben Teile eines an eine Lagerhalle angebauten Holzschuppens gebrannt. Eine Ausbreitung der Flammen konnte verhindert werden.

Kurz nach Mitternacht bekamen Einsatzkräfte, die sich auf der Rückfahrt von einem vorangegangenen Einsatz befanden, von der Leitstelle über Funk einen neuen Alarm. Als sie in die Straße, in der sich auch ihre Wache befindet, einbogen, sahen sie bereits den hellen Feuerschein in der unmittelbaren Nachbarschaft. Ein, direkt an eine Lagerhalle für Theater- und Filmrequisiten angebauter Holzschuppen stand zu Teilen in Brand. An der Außenwand der Remise abgelegtes Material hatte aus unbekannten Gründen Feuer gefangen und bereits auf die hölzerne Wand übergegriffen.

Mit dem Schnellangriffsschlauch des Löschfahrzeuges hatte ein Atemschutztrupp das Feuer in wenigen Minuten gelöscht. Durch die kurze Zeitspanne zwischen der Entdeckung des Brandes und dem Einsatz der Feuerwehr wurde lediglich eine Wand des Schuppens beschädig. Ein Übergreifen der Flammen auf das darin gelagerte Material wurde somit verhindert. Ebenso nahm die eigentliche Lagehalle keinen Schaden.

Die Polizei wird die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufnehmen. Der entstandene Schaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Eurobereich bewegen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

