Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Ratzeburg (ots)

29. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.05.2024 - Ratzeburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.05.2024) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in Ratzeburg.

Zwischen Sonntagmittag, etwa 12.30 Uhr, und Montagmorgen, ca. 04.30 Uhr, versuchten Unbekannte, die Eingangstür einer Bäckerei in der Bahnhofsallee gewaltsam aufzubrechen. Dies gelang nicht, so dass sie nicht in die Bäckerei gelangten.

Der Schaden liegt bei geschätzten 1.500 EUR.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen! Wer hat in der genannten Zeit etwas Auffälliges in der Bahnhofsallee beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04541/8090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell