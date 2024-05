Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Asbest im Wald abgeladen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

29. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 28.05.2024 - Elmenhorst

Am Dienstag (28.05.2024) stellte eine Fußgängerin im Jersbeker Forst in Elmenhorst einen Stapel Asbestplatten fest.

Gegen 14.00 Uhr teilte eine Frau ihre Feststellung bei der Polizei mit. Der Sondermüll sowie einige Kunststoff-/ und Metallfallrohre lagen in einem Waldweg, der von der Bargfelder Straße in Richtung Jersbek abgeht. Die ca. 15-20 Asbestplatten sind etwa 1 x 2 Meter groß. Bei den Metallfallrohren war auffällig, dass diese möglicherweise mal grün waren und dann grau übergestrichen wurden. Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verbraucherschutz des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Beobachtungen zu der Ablagerung werden unter der Telefonnummer 04531/501542 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell