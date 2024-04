Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Baumaterial im Wert von über 50.000 Euro gestohlen

Lippe (ots)

Derzeit werden in Lage-Hardissen Glasfaserkabel verlegt. Die beauftragte Baufirma lagert Maschinen und Material in einem Container auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarktes an der Lückhauser Straße. Um an diesen Container zu gelangen, brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (12.04.2024 / 13.04.2024) zunächst einen Radlader auf, der ihnen den Weg versperrte und versetzten ihn. Aus dem Container und einem weiteren Baustellenfahrzeug wurden Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von über 50.000 Euro gestohlen.

