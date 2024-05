Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autoreifen entsorgt - hat jemand etwas gesehen?

Ratzeburg (ots)

29. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.05.2024 - Escheburg

Am Dienstag (28.05.2024) wurden 22 alte Autoreifen in Escheburg festgestellt.

Gegen 11.00 Uhr kam der Hinweis aus der Bevölkerung, daraufhin suchten Polizeibeamte die beschriebene Stelle in der Straße "Stubbenberg", in Verlängerung "Rehmen" auf. Am Ende der Wohnsiedlung in Fahrtrichtung Kröppelshagen lagen die Reifen linksseitig hinter einem Knick zwischen Straße und Radweg.

Die Polizei Geesthacht übernimmt die Ermittlungen, sachdienliche Hinweise zu dem Entsorger werden unter Telefonnummer 04152/80030 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell