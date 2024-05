POL-RZ: Pferd mit Reiterin angefahren und geflüchtet - Folgemeldung

Ratzeburg (ots) - 27. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.+26.05.2024 - Wentorf b. H.+Mölln Am Samstag (25.05.2024) kam es in Wentorf und am Sonntag (26.05.2024) in Mölln zu einem Sturz eines alkoholisierten Radfahrers, im Einzelnen: 1. Am Samstag gegen 23.30 Uhr querte ein 44-jähriger Radfahrer aus Wentorf die Fahrbahn des Südrings in Wentorf (von Norden nach Süden). Dabei stieß er gegen den Kantstein und ...

mehr