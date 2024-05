Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zu viel Alkohol - zwei Fahrradstürze

Ratzeburg (ots)

27. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.+26.05.2024 - Wentorf b. H.+Mölln

Am Samstag (25.05.2024) kam es in Wentorf und am Sonntag (26.05.2024) in Mölln zu einem Sturz eines alkoholisierten Radfahrers, im Einzelnen:

1. Am Samstag gegen 23.30 Uhr querte ein 44-jähriger Radfahrer aus Wentorf die Fahrbahn des Südrings in Wentorf (von Norden nach Süden). Dabei stieß er gegen den Kantstein und stürzte. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen Alkoholgeruch wahr, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein vorläufiges Ergebnis von knapp 2 Promille. Der Mann wurde leicht verletzt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

2. Am Sonntag gegen 22.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Möllner mit seinem Fahrrad die Hauptstraße, aus Richtung Alt-Mölln kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Er stieß gegen ein parkenden Pkw VW und stürzte. Der Verdacht des Alkoholkonsums bestand auch hier, der freiwillige Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von ca. 1,9 Promille. Bei dem leicht verletzten Möllner wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

