POL-RZ: Verkehrsunfall mit betrunkener Pkw-Fahrerin

Ratzeburg (ots) - 28. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 27.05.2024 - Glinde Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag (25.-27.05.2024) wurde in Glinde ein Mazda entwendet. Der Fahrzeughalter parkte seinen schwarzen Mazda CX3 mit Hamburger Kennzeichen am Samstagabend gegen 18.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "An der Au" ab. Er stellte den Diebstahl des Autos am Montagmorgen gegen 09.00 Uhr fest. Der Fahrzeugwert liegt im ...

mehr