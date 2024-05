Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Schönwalde am Bungsberg/ Kasseedorf

Einbruchdiebstähle und Vandalismus in Schönwalde am Bungsberg und Kasseedorf - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Seit Ende März 2024 wurden in Schönwalde am Bungsberg und Kasseedorf mehrere Einbruchdiebstähle und Sachbeschädigungen in Form von Vandalismus festgestellt. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen tatverdächtigen Personen geben können.

Aktuell ermittelt die Polizei in fünf Fällen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls bzw. versuchten Einbruchdiebstahls und Verdachts der Sachbeschädigung in Kasseedorf. Betroffen sind das dortige Schützenhaus, der Jugendtreff und der Kiosk am Dorfplatz. In einem weiteren Fall wurde ein Strafverfahren aufgrund des Beschmierens eines Wahlplakates Am Dorfplatz sowie ein Strafverfahren aufgrund von Farbschmierereien auf der Sagauer Straße wegen des Verdachts eines politisch motivierten Hintergrundes eingeleitet.

Ferner ermittelt die Bezirkskriminalinspektion Lübeck aufgrund zweier Einbruchdiebstähle im April und Mai 2024 in die Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde am Bungsberg. In diesem Zusammenhang wurden auch Vandalismusschäden sowie Farbschmierereien mit politisch motiviertem Hintergrund an dem dortigen Schulgebäude festgestellt.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen sucht die Bezirkskriminalinspektion Lübeck Zeugen, die weitere Angaben zu den Taten in Kasseedorf machen können. Weiter werden Zeugen gesucht, die in den Nächten vom 08.04.2024 auf den 09.04.2024 sowie vom 02.05.2024 auf den 03.05.2024. verdächtige Personen im Bereich der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde am Bungsberg beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten der Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen. Bei der Feststellung oder direkten Beobachtung neuer Taten oder verdächtiger Personen bittet die Polizei um umgehende Kontaktaufnahme über den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell