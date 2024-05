Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Verkehrsinformationen zum Fußballspiel VfB Lübeck vs. Rot-Weiss Essen

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (18.05.2024) wird am Lübecker Lohmühlenstadion das Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem VfB Lübeck und Rot-Weiss Essen ausgetragen. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Vor und nach dem Spiel muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Straße "Bei der Lohmühle" sowie die Stockelsdorfer Straße gerechnet werden.

Bereits im Vorfeld des Spiels kann es während der Anreise der Fans und Zuschauer punktuell zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Lübecker Hauptbahnhofs aber auch der Zufahrtsstraßen zur Lohmühle kommen.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der P&R Parkplatz am Stadion an diesem Tag ausschließlich den anreisenden Gästefans zur Verfügung steht. Eine Zufahrt ist nur über den Autobahnzubringer möglich.

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Stellplätze im Stadionumfeld werden Besucherinnen und Besucher gebeten, grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mit Verkehrsbehinderungen ist auch nach dem Spiel zu rechnen, weshalb der Fahrzeugverkehr durch die Polizei abgeleitet wird.

Ortskundigen wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.

