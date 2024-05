POL-HL: Gemeinsame Medien-Information: HL-St-Lorenz-Nord-Hansestraße/ Tödlicher Unfall

Lübeck (ots) - Am gestrigen Mittwoch (15.05.) meldete die Straßenmeisterei Oldenburg/H. einen erheblichen Schaden an der Landesstraße 217. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Fehmarn suchen nach dem Verursacher. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss die Landesstraße 217 von Landkirchen in Richtung ...

mehr