Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aktuell Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet im Osten von Schwenningen - Polizei bittet Fenster und Türen umliegender Gebäude zu schließen

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand einer Lagerhalle eines Baustoffunternehmens und zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am Freitagmorgen, kurz nach 09.30 Uhr, im Spittelbronner Weg im Gewerbegebiet im Osten von Schwenningen gekommen, der aktuell noch andauert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Nutzer umliegender Gebäude und Bewohner anliegender Häuser gebeten, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang nicht bekannter Ursache am Freitagvormittag, kurz nach 09.30 Uhr, in einer rückwärtig gelegenen Lagerhalle des Unternehmens am Spittelbronner Weg zum Brand, der sich in Teilen der Halle zu einem Vollbrand entwickelte. Die Feuerwehr der Doppelstadt und umliegende Abteilungen rückten neben der Polizei und vorsorglichen Rettungsfahrzeugen sofort zu dem Brand aus. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Umliegende Straßen, so auch die Rottweiler Straße, mussten für die Löschmaßnahmen gesperrt werden. Personen kamen bislang nicht zu Schaden. Aktuell führt die Feuerwehr auch Messungen bezüglich der Rauchgasbelastung und möglicher freigesetzter Giftstoffe durch.

Zur gegebener Zeit wird nachberichtet.

