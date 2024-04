Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Täter entwendet 52-Jährigen die Handtasche - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntag befand sich eine 52-Jährige gegen 12:10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Renzstraße, als ein unbekannter Täter ihre schwarze Handtasche entwendete und die Flucht ergriff. In der schwarzen Handtasche mit Lackelementen befand sich neben einem Portemonnaie auch Bargeld in Höhe von 265,00 Euro sowie ein Mobiltelefon. Der gesamte Diebstahlsschaden wird auf circa 500,00 Euro geschätzt.

Der flüchtige Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, schmale Statur, circa 175 cm groß, auffällige Akne an den Wangen, schwarze Haare, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Basecap sowie eine blaue Jacke trug.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell