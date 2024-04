POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener fährt mit mehr als 1,6 Promille Auto

A6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 53-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt, woraufhin ihm Bargeld in Höhe von 4.600 Euro gestohlen wurde. Der 53-jährige Mann befand sich mit seinem Suzuki auf dem Rastplatz Bucheneck der A6 in ...

mehr