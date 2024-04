Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto ausgebrannt

Mannheim (ots)

Am Samstag entflammte gegen 21:30 Uhr der Volvo eines 58-Jährigen in der Nietzschestraße. Der Eigentümer hatte sein Auto geparkt und verlassen, als es womöglich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten ist.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete ein Flammen stehendes Fahrzeug und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Nachdem der Brand gelöscht wurde, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden, da dieses nicht mehr fahrbereit war. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell