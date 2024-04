Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2024 mit einem Bericht aus Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Unbekannte sprengen Geldautomaten- Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Schwaigern. Gegen 4 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Heilbronner Straße und brachten den Automaten im Eingangsbereich auf bisher unbekannte Weise zur Detonation. Anschließend flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld in noch unbekannter Höhe in einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort. Eine umgehend eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers führte nicht zum Auffinden der Täter . Zunächst wurden durch die Kriminalpolizei Heilbronn umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen.

