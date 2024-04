Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Papierpresse in Brand Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Samstagabend zu einer Rauchentwicklung in Bretzfeld-Schwabbach. Kartonagen, die sich in der Papierpresse eines Discounters in der Schwabenstraße befanden, gerieten gegen 20.30 Uhr in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr Bretzfeld gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Künzelsau: Mann beleidigt Polizisten und leistet Widerstand - Zwei Beamte verletzt Polizeibeamte mussten am Sonntagmorgen einen 24-Jährigen in Gewahrsam nehmen, nachdem er mehrere Beamte beleidigte und Widerstand leistet. Der Mann verständigte gegen 8 Uhr selbst die Polizei per Notruf aufgrund einer angeblichen Schlägerei im August-Beyer-Weg. Beim Eintreffen der Beamten, teilte er mit, dass eine andere Person stark betrunken sei. Als eine Beamtin nach seinem Ausweis fragte beleidigte er sie. Als der 24-Jährige immer wieder auf den anderen angeblich betrunkenen Mann zuging und nicht stehen blieb, musste er durch die Beamten festgehalten werden. Dabei leistete er sofort massiv Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Daraufhin trat er nach den Polizisten und erwischte die eingesetzte Beamtin. Durch insgesamt vier Beamte wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb dem Mann durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er in eine Zelle auf dem Polizeirevier gebracht. Auch dort sperrte er sich weiterhin gegen die Maßnahmen. Zwei Beamte erlitten Verletzungen. Der 24-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell