Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher klettern auf Balkon

Borken (ots)

Tatort: Borken, An der Ölmühle;

Tatzeit: 17.11.2023, zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr;

Um in ein Mehrfamilienhaus in Borken zu gelangen, kletterten Unbekannte auf einen Balkon. Dort brachen sie die Tür auf. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. In dem Gebäude drangen die Täter auch in die Erdgeschosswohnung ein. Von dort flüchteten sie mutmaßlich durch ein Fenster zur Straße An der Ölmühle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Eindringlinge ein Mountainbike sowie Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell