Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher im Wertstoffhof

Borken (ots)

Tatort: Borken, Einsteinstraße;

Tatzeit: zwischen 17.11.2023, 18.15 Uhr, und 18.11.2023, 07.00 Uhr;

Bargeld in einer Kassette erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Borken. In das Innere eines Büro-Containers des Wertstoffhofes an der Einsteinstraße gelangten die Täter zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge die Einrichtungsgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell