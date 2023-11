Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (19. November) zeigte eine Duisburgerin (61) in einer Polizeiwache einen Raub an. Die Täter hätten sie gegen 14:20 Uhr an der Wiesenstraße in Höhe des Schwelgernparks nach einer Zigarette gefragt. Als sie antwortete, stießen die Angreifer sie zu Boden und entrissen ihr das Mobiltelefon. Dann rannten sie davon. Sie sollen dunkelhaarig, etwa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

