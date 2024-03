Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Metalldiebe auf Firmengelände

Viernheim (ots)

Metalldiebe haben in der Zeit zwischen Samstagvormittag (09.03.) und Montagmorgen (11.03.) das Gelände einer Firma in der Alfred-Nobel-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle sechs Trommeln Kupferdraht und mehrere hundert verzinkte Stahl-Klauen gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06252/7060 an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell