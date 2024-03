POL-DA: Bensheim: Drei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Pfungstadt (ots) - Nachdem sich ein bislang unbekanntes Duo am Freitagabend (8.3.) Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße verschaffte, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Gegen 20 Uhr gelang es den Kriminellen unter Anwendung von Gewalt die Terrassentür zu öffnen. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie im Anschluss die Wohnung. ...

