POL-PDKO: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

St. Goar (ots) - Am Donnerstag, den 01.02.2024, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Heerstraße in St. Goar zu einer Sachbeschädigung. Zwei vermutlich betrunkene Männer zerstörten zwischen 11:00 und 14:30 Uhr eine Tür im Treppenhaus. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742 809-0 E-Mail: ...

