Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung in Mehrparteienhaus in St. Goar

St. Goar (ots)

Am Donnerstag, den 01.02.2024, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Heerstraße in St. Goar zu einer Sachbeschädigung. Zwei vermutlich betrunkene Männer zerstörten zwischen 11:00 und 14:30 Uhr eine Tür im Treppenhaus.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell