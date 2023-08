POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einparkhelferin bei Unfall schwer verletzt

Grefrath (ots) - Gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Freitag haben Unbekannte einen Geldautomaten an der Dunkerhofstraße in Grefrath gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die unbekannten Täter in einem dunklen Pkw. In dem betroffenen Gebäude ist nur die Bank untergebracht, es gibt keine Wohnungen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ob die Statik beeinträchtigt ist, prüft ein Sachverständiger im Laufe des ...

mehr