POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken der BAB 1 vor AS Eppelborn

Eppelborn (ots)

Am Freitagabend ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken der BAB 1 vor der Anschlussstelle Eppelborn ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus Neunkirchen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzung aus Beton, wonach das Fahrzeug sich überschlug. Es wurde stark beschädigt und kam auf der rechten Fahrspur in Unfallendstellung. Die rechte Fahrspur musste für die Dauer der Unfallaufnahme, bis zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt werden. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. An dem Einsatz waren neben zwei Kommandos der Polizei St. Wendel auch Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

