Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - In psychischem Ausnahmezustand, Zeugen gesucht!

Abschlussmeldung

Wolfach (ots)

Die Fahndung nach dem seit dem Morgen gesuchten Mann fand gegen 12:30 Uhr ihr Ende in einem Waldgebiet südöstlich von Oberwolfach-Tiefenbach. Zuvor wurde der Mann in dem zur Flucht genutzten Suzuki in der Nähe gesichtet. Über Holzrückwege befuhr der Mann das Waldgebiet und setzte seine Fahrt auch nach dem Ende vorhandener Wege in eine Steillage hinunter fort, wo er verunfallte und zu Fuß flüchtig ging. Die Fährte aufnehmend gelang es Polizeihundeführern und auch der Besatzung eines Polizeihubschraubers zu lokalisieren und in der Folge weiteren Einsatzkräften dem Mann widerstandslos habhaft zu werden. Er wurde schließlich in medizinische Betreuung übergeben. Die am Morgen verletzten Einsatzkräfte konnten die Klinken mittlerweile verlassen, waren jedoch nicht mehr fähig, ihren Dienst fortzusetzen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

/rs

Weil ein Mann am Donnerstagmorgen in einem psychischen Ausnahmezustand offenbar dringend polizeiliche und medizinische Hilfe benötigt haben soll, wandte sich eine Zeugin an den Polizeinotruf. Noch bevor der Mann in Obhut genommen werden konnte, entwendete er einen schwarzen Suzuki Vitara und flüchtete gegen 9:30 Uhr vor der Polizei. Rund eine Stunde später konnte eine Streife des Polizeipostens Wolfach das gesuchte Fahrzeug erblicken und wollte dies stoppen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, verlangsamte der Gesuchte sein Fahrzeug, um im Anschluss mit großer Wucht rückwärts gegen den dahinter befindlichen Streifenwagen zu fahren. Durch das Fahrmanöver des 50-Jährigen wurden beide Insassen des Streifenwagens verletzt. Nicht mehr fahrtauglich, konnten die Beamtin und der Beamte die Verfolgung des nun weiter Flüchtigen nicht mehr fortsetzen.

In enger Zusammenarbeit mit benachbarten Revieren der Präsidien Pforzheim und Konstanz ist derzeit die Fahndung nach dem Mann und dem entwendeten Fahrzeug im Gange. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen, denen das Fahrzeug mit OG-Zulassung und/oder der Mann aktuell aufgefallen ist, wenden sich umgehend unter der 110 direkt an den Polizeinotruf.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell