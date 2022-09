LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 17.09.2022 gegen 21:50 Uhr die L 1133 von Leimrieth kommend in Richtung Bedheim. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille, einen gültigen ...

